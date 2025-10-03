Рейтинг@Mail.ru
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 03.10.2025
14:10 03.10.2025
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали в ходе встречи обсудили перспективы урегулирования вокруг... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, россия, иран, сергей рябков, казем джалали, оон
В мире, Россия, Иран, Сергей Рябков, Казем Джалали, ООН
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Рябков и посол Ирана обсудили урегулирование вокруг иранской ядерной программы

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали в ходе встречи обсудили перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы в свете неправомерных действий Запада и ООН, сообщили в МИД России.
"Обсуждались различные аспекты, касающиеся перспектив урегулирования вокруг иранской ядерной программы в свете неправомерных действий западных стран и Секретариата ООН, агрессивно добивающихся на международном уровне восстановления санкционных резолюций СБ ООН в отношении ИРИ, которые были отменены в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий и утвердившей его резолюции Совета Безопасности ООН 2231", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Рябков обратился к послам Франции, Германии и Великобритании
22 сентября, 15:31
 
В миреРоссияИранСергей РябковКазем ДжалалиООН
 
 
