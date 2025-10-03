https://ria.ru/20251003/ryabkov-2046170932.html
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 03.10.2025
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали в ходе встречи обсудили перспективы урегулирования вокруг... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:10:00+03:00
2025-10-03T14:10:00+03:00
2025-10-03T14:10:00+03:00
в мире
россия
иран
сергей рябков
казем джалали
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:432:2730:1967_1920x0_80_0_0_848c99bf2d5ed4a1313774450e7da2ca.jpg
https://ria.ru/20250922/rossiya-2043543771.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:1:2730:2048_1920x0_80_0_0_3c8b072a9e81ee09710e9569f54cd7eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, сергей рябков, казем джалали, оон
В мире, Россия, Иран, Сергей Рябков, Казем Джалали, ООН
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Рябков и посол Ирана обсудили урегулирование вокруг иранской ядерной программы