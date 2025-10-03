Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали в ходе встречи обсудили перспективы урегулирования вокруг иранской ядерной программы в свете неправомерных действий Запада и ООН, сообщили в МИД России.