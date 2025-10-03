https://ria.ru/20251003/rubl-2046213890.html
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции - РИА Новости, 03.10.2025
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:33:00+03:00
2025-10-03T16:33:00+03:00
2025-10-03T16:33:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
цифровой рубль
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
https://ria.ru/20250729/rubl-1884313690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль, Россия
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
ЦБ: введение цифрового рубля не отразится на инфляции в России
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя.
"Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор.
Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса.
"Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ
, он станет на горизонте пяти-семи лет.