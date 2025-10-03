Рейтинг@Mail.ru
16:33 03.10.2025
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя. РИА Новости, 03.10.2025
экономика, центральный банк рф (цб рф), цифровой рубль, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Цифровой рубль, Россия
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Введение цифрового рубля не отразится на инфляции, сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пользователя.
"Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
29 июля, 17:01
Также регулятор уточнил, что сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса.
"Нет, этого не будет. И отдельных показателей ликвидности или инфляции у цифрового рубля тоже не будет", - уточнил регулятор, отвечая на вопрос о том, будет ли при введении цифрового рубля произведена допэмиссия валюты.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Цифровой рубльРоссия
 
 
