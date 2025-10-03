ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции

"Цифровой рубль - это тот же рубль. В стране не станет больше или меньше денег: цифровой рубль появится в обращении постепенно, не в дополнение к существующим формам денег, а частично заменяя их. Все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас - 1 к 1... На инфляции это не отразится", - сообщил регулятор.