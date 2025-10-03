Рейтинг@Mail.ru
Россияне оценили удобство банковских приложений - РИА Новости, 03.10.2025
04:04 03.10.2025 (обновлено: 04:42 03.10.2025)
Россияне оценили удобство банковских приложений
Россияне оценили удобство банковских приложений - РИА Новости, 03.10.2025
Россияне оценили удобство банковских приложений
Большинству россиян нравится, что в банковских приложениях есть не только финансовые сервисы, но и возможности для осуществления разных жизненных потребностей - РИА Новости, 03.10.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Россияне оценили удобство банковских приложений

Rambler&Co: россиянам нравится наличие жизненных сервисов в приложениях банков

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Большинству россиян нравится, что в банковских приложениях есть не только финансовые сервисы, но и возможности для осуществления разных жизненных потребностей - оплаты ЖКХ, заказа продуктов, покупки билетов на мероприятия и прочих, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и "Сбербанк Онлайн", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Большинству россиян (почти 80%) нравится, что в современных банковских приложениях есть не только финансовые сервисы", - сообщается в материале, в опросе для которого приняли участие 90 тысяч активных пользователей банковских приложений по всей России, из них тремя и более пользуются 37% опрошенных, двумя - 17%, одним - 21%.
На вопрос, насколько удобно, что все сервисы для разных жизненных потребностей находятся в банковском приложении, 46% россиян ответили, что "очень удобно, не надо переключаться". А 32% опрошенных сказали, что это удобно, но они используют разные приложения, и лишь 22% считают, что приложение банка подходит только для финансовых операций.
Как показал опрос, россияне больше всего ценят в банковском приложении: удобный и понятный интерфейс (так ответили 34% опрошенных), возможность совершать разные операции (30%), скорость их проведения (19%), а также надежность и безопасность (13%). Лишь небольшой процент участников исследования назвали в числе приоритетных характеристик дизайн и возможность кастомизации "под себя".
Несмотря на большие возможности банковских приложений, самыми популярными операциям по-прежнему остаются финансовые - так ответили 65% опрошенных, а 31% россиян также оплачивают там жилищно-коммунальные услуги.
"Еще респонденты через банковское приложение заказывают продукты в супермаркетах, покупают билеты на мероприятия, пользуются автомобильными и медицинскими сервисами", - подытожили аналитики.
ЭкономикаРоссия
 
 
