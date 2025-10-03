Рейтинг@Mail.ru
Louis Vuitton хочет зарегистрировать свои логотипы в России
23:30 03.10.2025
Louis Vuitton хочет зарегистрировать свои логотипы в России
Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов
россия, украина, louis vuitton, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), hermes, экономика
Россия, Украина, Louis Vuitton, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Hermes, Экономика
Louis Vuitton хочет зарегистрировать свои логотипы в России

Louis Vuitton хочет зарегистрировать в РФ новые товарные знаки в виде логотипов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки были поданы в ведомство 1 октября. В качестве заявителя указана компания Louis Vuitton.
Под соответствующим брендом в России хотят производить и продавать дезодоранты для освежения воздуха, лампы, светильники, люстры, тарелки разных размеров, коврики для дома, а также осуществлять онлайн-продажу различных товаров - от ювелирных изделий до посуды и свечей.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передавало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.
Логотип бренда Ролекс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Rolex зарегистрировала товарные знаки в России
Вчера, 20:04
 
РоссияУкраинаLouis VuittonФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)HermesЭкономика
 
 
