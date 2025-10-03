https://ria.ru/20251003/rossija-2046293620.html
Louis Vuitton хочет зарегистрировать свои логотипы в России
Ушедший из России бренд Louis Vuitton хочет зарегистрировать в стране новые товарные знаки в виде логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 03.10.2025
