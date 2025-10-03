Рейтинг@Mail.ru
Индонезия считает Россию стратегическим партнером, заявили в Джакарте
03.10.2025
Индонезия считает Россию стратегическим партнером, заявили в Джакарте
Индонезия считает Россию стратегическим партнером, заявили в Джакарте
Россия для Индонезии является стратегическим партнером с "особым статусом", заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо. РИА Новости, 03.10.2025
Индонезия считает Россию стратегическим партнером, заявили в Джакарте

Сантосо: Россия является стратегическим партнером Индонезии с особым статусом

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 3 окт – РИА Новости. Россия для Индонезии является стратегическим партнером с "особым статусом", заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
"Дипломатические отношения между Индонезией и Россией, включая торгово-экономическое сотрудничество, которые развиваются уже 75 лет, продолжают укрепляться конструктивно и позитивно… Россия для Индонезии не просто альтернативный рынок, а стратегический партнер с особым статусом", - отметил министр торговли.
По его словам, экономики России и Индонезии "взаимодополняемы": Индонезия экспортирует тропическую продукцию, востребованную в России (пальмовое масло, кофе, специи, продукты питания), тогда как Россия "является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии".
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Экс-глава разведки Индонезии рассказал, чего ожидает от России
13 сентября, 07:32
 
