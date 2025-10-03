Индонезия считает Россию стратегическим партнером, заявили в Джакарте

ДЖАКАРТА, 3 окт – РИА Новости. Россия для Индонезии является стратегическим партнером с "особым статусом", заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

По его словам, экономики России и Индонезии "взаимодополняемы": Индонезия экспортирует тропическую продукцию, востребованную в России (пальмовое масло, кофе, специи, продукты питания), тогда как Россия "является ключевым поставщиком энергоресурсов, пшеницы и удобрений, обеспечивая продовольственную и энергетическую стабильность Индонезии".