Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом - РИА Новости, 03.10.2025
17:45 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/roskomnadzor-2046247978.html
Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом
Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом
Владельцы Telegram-каналов после подачи заявления на регистрацию через "Госуслуги" должны запустить специальный бот для завершения регистрации, только так можно РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:45:00+03:00
2025-10-03T17:45:00+03:00
Роскомнадзор объяснил, как подтвердить владение Telegram-каналом

Telegram-каналы с аудиторией от 10 тыс должны запускать бот для регистрации

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Владельцы Telegram-каналов после подачи заявления на регистрацию через "Госуслуги" должны запустить специальный бот для завершения регистрации, только так можно подтвердить владение каналом, сообщил Роскомнадзор.
"После подачи заявления на регистрацию через портал госуслуг необходимо обязательно из своего аккаунта в Telegram запустить специальный бот. Это единственный способ подтверждения для Telegram владения вами регистрируемым каналом", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Там объяснили, что после запуска бота полученный на "Госуслугах" номер регистрации сверяется с введенным в бот. "Другой процедуры подтверждения владения каналом в этой социальной сети нет", - заверили в Роскомнадзоре.
Отмечается, что если пользователь пропустит этот шаг, заявление вернется с формальным признаком отказа. Тогда придется пройти регистрацию повторно, пояснили там.
Роскомнадзор с 1 ноября ведет перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, авторы каналов с такой аудиторией должны предоставлять в ведомство информацию, позволяющую их идентифицировать. Форма для регистрации канала или страницы в соцсетях размещена на портале "Госуслуги". Как отмечается, если каналов или страниц несколько, нужно подать отдельные заявления по всем.
Если же крупный канал или страница не будут включены в перечень, то рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Ограничения вступили в силу с 1 января 2025 года.
