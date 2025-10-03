https://ria.ru/20251003/rolex-2046274994.html
Rolex зарегистрировала товарные знаки в России
Швейцарская компания Rolex, выпускающая часы и аксессуары, зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 03.10.2025
Rolex зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года