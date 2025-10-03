Рейтинг@Mail.ru
20:04 03.10.2025
Rolex зарегистрировала товарные знаки в России
в мире
россия
швейцария
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
в мире, россия, швейцария, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
В мире, Россия, Швейцария, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Швейцарская компания Rolex, выпускающая часы и аксессуары, зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Газета Tages Anzeiger в феврале 2023 года сообщала, что 14 компаний и организаций, базирующихся в Швейцарии, приостановили деятельность в РФ, но не исключили возможности возвращения в страну. Среди них была и компания-производитель часов Rolex.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарного знака в виде словесных знаков "Triplock" и "Sea-Dweller" были поданы в декабре 2024 года, в октябре 2025 года ведомство приняло решение зарегистрировать их.
Hugo Boss - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Hugo Boss подала пять исков в российские суды
16 сентября, 05:23
 
