Rolex зарегистрировала товарные знаки в России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Швейцарская компания Rolex, выпускающая часы и аксессуары, зарегистрировала несколько товарных знаков в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию товарного знака в виде словесных знаков "Triplock" и "Sea-Dweller" были поданы в декабре 2024 года, в октябре 2025 года ведомство приняло решение зарегистрировать их.