Рейтинг@Mail.ru
В Риме около 60 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Палестины - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 03.10.2025 (обновлено: 16:23 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/rim-2046181301.html
В Риме около 60 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Палестины
В Риме около 60 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Палестины - РИА Новости, 03.10.2025
В Риме около 60 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Палестины
Порядка 60 тысяч человек участвуют в манифестации в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", которая проходит в Риме у центрального... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:39:00+03:00
2025-10-03T16:23:00+03:00
в мире
израиль
италия
палестина
джорджа мелони
хамас
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046202112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e41a0d030b0c1553f2d67c5193f2459e.jpg
https://ria.ru/20251003/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251001/palestina-2045578244.html
https://ria.ru/20251003/uchastniki-2046111441.html
https://ria.ru/20251002/tramp-2045728066.html
израиль
италия
палестина
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Многотысячная манифестация в Риме в поддержку Палестины
Порядка 60 тысяч человек участвуют в манифестации в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", которая проходит в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Акция происходит на фоне всеобщей забастовки, которую проводят ведущие профсоюзы Италии в знак недовольства политикой правительства в отношении ситуации вокруг сектора Газа.
2025-10-03T14:39
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046202112_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3202d42ce3d387042c0999459b9c2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, италия, палестина, джорджа мелони, хамас, рим
В мире, Израиль, Италия, Палестина, Джорджа Мелони, ХАМАС, Рим
В Риме около 60 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Палестины

В Риме около 60 тысяч человек участвуют в акции в поддержку палестинского народа

Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 4 окт - РИА Новости. Порядка 60 тысяч человек участвуют в манифестации в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", которая проходит в Риме у центрального вокзала "Термини", передает корреспондент РИА Новости.
Акция происходит на фоне всеобщей забастовки, которую в пятницу проводят ведущие профсоюзы Италии в знак недовольства политикой правительства в отношении ситуации вокруг сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Как сообщает корреспондент, на площади у вокзала собрались профсоюзные группы, сторонники левых политических организаций и простые граждане. Спустя час после начала мероприятия в 12.00 мск к "Термини" пришла колонна студентов университета "Сапьенца".
"На данный момент в шествии участвуют около 60 тысяч человек", - заявили РИА Новости в римской полиции. В ведомстве уточнили, что шествие проходит без инцидентов, за исключением яиц, брошенных в здание министерства транспорта Италии.
Толпа скандирует лозунги в поддержку Палестины, заводящий с мегафоном выступает с речью, обличающей политику итальянского правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта вокруг сектора Газа. Активисты несут палестинские флаги и фигурки кораблей в знак солидарности с флотилией. На рукописных плакатах содержатся призыву к тотальному эмбарго в отношении Израиля и риторические вопросы о будущем, например, "Как мы объясним этот ужас нашим детям?". Небольшая группа младших школьников, выступившая на митинге с баннером "Антисионисты Пиньето" (один из районов города), на фоне скандирования студентов поет известную песню итальянских партизан "Белла, чао".
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Палестине приветствовали любые усилия по прекращению войны в Газе
1 октября, 10:57
Маршрут дальнейшего шествия будет согласовываться по мере движения колонны. Предполагается, что от "Термини" участники двинутся в противоположную от центра города сторону.
Аналогичные манифестации и шествия в день всеобщей забастовки проходят в десятках городов Италии. По сообщению одного из инициаторов стачки - профсоюза CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), в Милане и Болонье к массовым акциям присоединились по 100 тысяч человек. Как сообщает газета Repubblica, в общей сложности на улицы вышли больше миллиона итальянцев. Из крупных городов поступает информация о заблокированных манифестантами портах, вокзалах и автострадах.
В пятницу в Италии проходит общенациональная забастовка профсоюзных объединений в знак солидарности с Палестиной. Комиссия по обеспечению права на забастовку объявила инициативу незаконной, посчитав, что она нарушает положение о необходимости предварительного уведомления. В министерстве инфраструктуры и транспорта Италии заявили, что желающих присоединиться к забастовке ожидают законные последствия. Мелони, комментируя стачку, обвинила организаторов в желании добавить один день к выходным.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Полиция Израиля проверила более 470 участников "Флотилии стойкости"
Вчера, 10:19
Ранее флотилия сообщала, что что израильские военно-морские силы перехватили все суда "Флотилии стойкости" с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.
Осенью 2023 года после атаки палестинского движения ХАМАС армия обороны Израиля начала военную операцию против сектора Газа и объявила о его полной блокаде: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Удары Израиля по палестинскому полуэксклаву привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявила о состоянии катастрофического голода в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00
 
В миреИзраильИталияПалестинаДжорджа МелониХАМАСРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала