В Риме около 60 тысяч человек участвуют в митинге в поддержку Палестины

РИМ, 4 окт - РИА Новости. Порядка 60 тысяч человек участвуют в манифестации в поддержку палестинского народа и активистов "Флотилии стойкости", которая проходит в Риме у центрального вокзала "Термини", передает корреспондент РИА Новости.

Акция происходит на фоне всеобщей забастовки, которую в пятницу проводят ведущие профсоюзы Италии в знак недовольства политикой правительства в отношении ситуации вокруг сектора Газа.

Как сообщает корреспондент, на площади у вокзала собрались профсоюзные группы, сторонники левых политических организаций и простые граждане. Спустя час после начала мероприятия в 12.00 мск к "Термини" пришла колонна студентов университета "Сапьенца".

"На данный момент в шествии участвуют около 60 тысяч человек", - заявили РИА Новости в римской полиции. В ведомстве уточнили, что шествие проходит без инцидентов, за исключением яиц, брошенных в здание министерства транспорта Италии.

Толпа скандирует лозунги в поддержку Палестины , заводящий с мегафоном выступает с речью, обличающей политику итальянского правительства Джорджи Мелони в отношении конфликта вокруг сектора Газа. Активисты несут палестинские флаги и фигурки кораблей в знак солидарности с флотилией. На рукописных плакатах содержатся призыву к тотальному эмбарго в отношении Израиля и риторические вопросы о будущем, например, "Как мы объясним этот ужас нашим детям?". Небольшая группа младших школьников, выступившая на митинге с баннером "Антисионисты Пиньето" (один из районов города), на фоне скандирования студентов поет известную песню итальянских партизан "Белла, чао".

Маршрут дальнейшего шествия будет согласовываться по мере движения колонны. Предполагается, что от "Термини" участники двинутся в противоположную от центра города сторону.

Аналогичные манифестации и шествия в день всеобщей забастовки проходят в десятках городов Италии. По сообщению одного из инициаторов стачки - профсоюза CGIL (Всеобщая итальянская конфедерация труда), в Милане Болонье к массовым акциям присоединились по 100 тысяч человек. Как сообщает газета Repubblica, в общей сложности на улицы вышли больше миллиона итальянцев. Из крупных городов поступает информация о заблокированных манифестантами портах, вокзалах и автострадах.

В пятницу в Италии проходит общенациональная забастовка профсоюзных объединений в знак солидарности с Палестиной. Комиссия по обеспечению права на забастовку объявила инициативу незаконной, посчитав, что она нарушает положение о необходимости предварительного уведомления. В министерстве инфраструктуры и транспорта Италии заявили, что желающих присоединиться к забастовке ожидают законные последствия. Мелони, комментируя стачку, обвинила организаторов в желании добавить один день к выходным.

Ранее флотилия сообщала, что что израильские военно-морские силы перехватили все суда "Флотилии стойкости" с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.