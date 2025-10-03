NYP: Киев предложил продавать добытые США украинские энергоресурсы Европе
NYP: Киев предложил США продавать украинские энергоресурсы Европе
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев предложил США использовать ресурсную сделку для продажи украинских энергоресурсов Европе, прибыль в таком случае будет поделена пополам, сообщает газета New York Post со ссылкой на украинского министра энергетики Светлану Гринчук.
Отмечается, что, согласно ресурсной сделке, прибыль от продажи украинских энергоресурсов, добытых американскими компаниями и распространенных с помощью украинской энергоинфраструктуры, будет поделена пополам.
По данным издания, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в кулуарах Генассамблеи ООН предложил постпреду США в организации Майку Уолтцу идею о вытеснении России с европейского рынка.
Впрочем, уточняет газета, степень заинтересованности Вашингтона к предложению об использовании украинской инфраструктуры пока неясна.
США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
