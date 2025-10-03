https://ria.ru/20251003/resursy-2046096480.html

NYP: Киев предложил продавать добытые США украинские энергоресурсы Европе

NYP: Киев предложил продавать добытые США украинские энергоресурсы Европе - РИА Новости, 03.10.2025

NYP: Киев предложил продавать добытые США украинские энергоресурсы Европе

Киев предложил США использовать ресурсную сделку для продажи украинских энергоресурсов Европе, прибыль в таком случае будет поделена пополам, сообщает газета... РИА Новости, 03.10.2025

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Киев предложил США использовать ресурсную сделку для продажи украинских энергоресурсов Европе, прибыль в таком случае будет поделена пополам, сообщает газета New York Post со ссылкой на украинского министра энергетики Светлану Гринчук. "Трубопроводы... (Украины - ред.) могут помочь транспортировать топливо, которое будет добыто... посредством сделки по минеральным ресурсам между США и Украиной или доставлено из США", - говорится в публикации. Отмечается, что, согласно ресурсной сделке, прибыль от продажи украинских энергоресурсов, добытых американскими компаниями и распространенных с помощью украинской энергоинфраструктуры, будет поделена пополам. По данным издания, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в кулуарах Генассамблеи ООН предложил постпреду США в организации Майку Уолтцу идею о вытеснении России с европейского рынка. Впрочем, уточняет газета, степень заинтересованности Вашингтона к предложению об использовании украинской инфраструктуры пока неясна. США и Украина в конце апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера и украинского министра экономики, соглашение по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.

