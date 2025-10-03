Додика впечатлила речь Путина на "Валдае"

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что впечатлился речью российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, его анализ о многополярности мира очень точный.

"Оставили сильное впечатление его объяснения, каким образом должен развиваться этот многополярный мир, в котором должны уважаться суверенитет, самобытность и интересы другой стороны, и что надо пытаться прийти к соглашению, а не навязывать какие-либо решения, как это делалось до сих пор", - сказал Додик в беседе с агентством.

По его мнению, Путин в целом объяснил и предоставил очень точный анализ, связанный с развитием многополярного мира, и что он, как человек, который является президентом мировой державы, совершенно точно лучше всех знает, как выстраиваются отношения.

"Хорошо, что президент Путин проявил интерес ко всем вопросам, которые мы могли там услышать от собеседников. Я очень рад, что у меня была возможность присутствовать на этом мероприятии", - заключил Додик.

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема нынешнего заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".

Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.