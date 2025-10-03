Рейтинг@Mail.ru
Додика впечатлила речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 03.10.2025
11:04 03.10.2025 (обновлено: 11:08 03.10.2025)
Додика впечатлила речь Путина на "Валдае"
Додика впечатлила речь Путина на "Валдае"
2025
Додика впечатлила речь Путина на "Валдае"

Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил в интервью РИА Новости, что впечатлился речью российского лидера Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, его анализ о многополярности мира очень точный.
"Оставили сильное впечатление его объяснения, каким образом должен развиваться этот многополярный мир, в котором должны уважаться суверенитет, самобытность и интересы другой стороны, и что надо пытаться прийти к соглашению, а не навязывать какие-либо решения, как это делалось до сих пор", - сказал Додик в беседе с агентством.
Японские СМИ забили тревогу после выступления Путина на "Валдае"
Вчера, 05:45
По его мнению, Путин в целом объяснил и предоставил очень точный анализ, связанный с развитием многополярного мира, и что он, как человек, который является президентом мировой державы, совершенно точно лучше всех знает, как выстраиваются отношения.
"Хорошо, что президент Путин проявил интерес ко всем вопросам, которые мы могли там услышать от собеседников. Я очень рад, что у меня была возможность присутствовать на этом мероприятии", - заключил Додик.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое по традиции проходит в Красной поляне. Тема нынешнего заседания - "Полицентричный мир: инструкция по применению".
Встреча президента с участниками "Валдая" – традиционное событие в истории клуба. Глава государства с 2004 года ежегодно встречается с "валдайцами", выступает с программной речью на пленарной сессии, а затем проводит многочасовую дискуссию с экспертами по самым актуальным вопросам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
2 октября, 23:10
 
ВалдайМилорад ДодикВладимир ПутинВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
