На МЦД-2 изменится расписание движения поездов - РИА Новости, 03.10.2025
15:10 03.10.2025
На МЦД-2 изменится расписание движения поездов
Расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится в ближайшие и следующие выходные
2025
Поезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Расписание движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится в ближайшие и следующие выходные, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"После 22.00 до 06.00 с 3-го на 4-ое и с 4-го на 5-ое октября и в эти же дни на следующей неделе изменится движение поездов D2. На станциях Гражданская, Дмитровская и Марьина Роща поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Нахабино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Рижском направлении от Курской до Стрешнево интервалы движения частично увеличены до 1 часа, от Нахабино до Стрешнево - до 30 минут. Часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до Стрешнево. На Курском направлении возможно увеличение интервалов движения до 30 минут. Часть поездов проследует от/до Курской.
"С коллегами из департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы и ОАО "РЖД" проводим работы для возведения на D2 нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой. В будущем это позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский", - уточняется в сообщении.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Ефимов: стартовало строительство автомобильного путепровода через МЦД-2
2 сентября, 09:12
