США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2025
01:39 03.10.2025 (обновлено: 03:03 03.10.2025)
США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"

США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, пишут СМИ

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin WolpertПогрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert
Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. США вряд ли передадут Украине ракеты Tomahawk, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Желание администрации Трампа отправить ракеты большой дальности Tomahawk на Украину может оказаться неосуществимым, поскольку текущие запасы предназначены для ВМС США и других целей. <...> Tomahawk — это маловероятно", — говорится в материале.
При этом издание отмечает, что американская администрация может поставить другое оружие большой дальности Европе для отправки Киеву.
Вчера президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Российский лидер также добавил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Эксперт оценил шансы одобрения Трампом поставок Киеву ракет Tomahawk
2 октября, 22:59
В конце прошлой недели газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники в Белом доме и Киеве, что Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но прямых обязательств пересмотреть нынешние ограничения не дал.
Зеленский же просил о поставках Tomahawk. Американская администрация рассматривает такую возможность, как и альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя ситуацию, переложил ответственность за принятие решения на главу государства.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках у России и США
2 октября, 22:09
Россия считает, что поставки киевскому режиму вооружений мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

В ноябре прошлого года президент Джо Байден впервые разрешил Киеву применять ATACMS для ударов по российской территории. Затем такое же разрешение дали Великобритания и Франция для своих ракет Storm Shadow и SCALP.

Тогда же российский лидер заявлял, что ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии натовских военнослужащих. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что альянс воюет с Россией.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"
29 сентября, 12:34
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
