Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе

Губернатор отметил, что из девяти призовых мест три заняли смоленские профессионалы. Имена победителей: слесарь-инструментальщик АО "Аналитприбор" Анатолий Радюк, фрезеровщик "Смоленского авиационного завода" Александр Андреев и токарь того же предприятия Виктор Кульбид. Все победители получат денежные поощрения.