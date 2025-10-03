Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Смоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе "Лучший по профессии", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Итоги были подведены в зале кинотеатра "Современник" в Смоленске. Конкурс провели в рамках федерального проекта "Человек труда" нацпроекта "Кадры".
"Мы очень активно занимаемся вопросами подготовки рабочих кадров и развития промышленного потенциала региона. Считаю значимым проведение соревнований федерального уровня в нашем регионе", – написал глава региона в своем официальном телеграм-канале.
Анохин уточнил, что в финальных соревнованиях участвовали победители региональных этапов из Пермского края, Оренбургской, Нижегородской, Ярославской областей и других субъектов России. В Смоленской области площадками для проведения конкурса стали Смоленская академия профессионального образования и компания ООО "Радиоинж". За победу боролись 37 специалистов ведущих предприятий в трех номинациях: "Слесарь-инструментальщик", "Токарь" и "Фрезеровщик".
Губернатор отметил, что из девяти призовых мест три заняли смоленские профессионалы. Имена победителей: слесарь-инструментальщик АО "Аналитприбор" Анатолий Радюк, фрезеровщик "Смоленского авиационного завода" Александр Андреев и токарь того же предприятия Виктор Кульбид. Все победители получат денежные поощрения.
В заключение Анохин поздравил победителей и пожелал им новых профессиональных успехов.