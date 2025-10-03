Рейтинг@Mail.ru
Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе - РИА Новости, 03.10.2025
Смоленская область
 
14:53 03.10.2025
Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе
Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе - РИА Новости, 03.10.2025
Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе
Смоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе "Лучший по профессии", сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 03.10.2025
смоленская область, смоленск, пермский край, василий анохин
Смоленские рабочие взяли три приза на федеральном конкурсе

Анохин: смоленские рабочие взяли три приза в конкурсе "Лучший по профессии"

© Фото : Василий Анохин/TelegramСмоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе "Лучший по профессии"
Смоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе Лучший по профессии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Смоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе "Лучший по профессии"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Смоленские рабочие взяли три призовых места на федеральном конкурсе "Лучший по профессии", сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Итоги были подведены в зале кинотеатра "Современник" в Смоленске. Конкурс провели в рамках федерального проекта "Человек труда" нацпроекта "Кадры".
"Мы очень активно занимаемся вопросами подготовки рабочих кадров и развития промышленного потенциала региона. Считаю значимым проведение соревнований федерального уровня в нашем регионе", – написал глава региона в своем официальном телеграм-канале.
Анохин уточнил, что в финальных соревнованиях участвовали победители региональных этапов из Пермского края, Оренбургской, Нижегородской, Ярославской областей и других субъектов России. В Смоленской области площадками для проведения конкурса стали Смоленская академия профессионального образования и компания ООО "Радиоинж". За победу боролись 37 специалистов ведущих предприятий в трех номинациях: "Слесарь-инструментальщик", "Токарь" и "Фрезеровщик".
Губернатор отметил, что из девяти призовых мест три заняли смоленские профессионалы. Имена победителей: слесарь-инструментальщик АО "Аналитприбор" Анатолий Радюк, фрезеровщик "Смоленского авиационного завода" Александр Андреев и токарь того же предприятия Виктор Кульбид. Все победители получат денежные поощрения.
В заключение Анохин поздравил победителей и пожелал им новых профессиональных успехов.
