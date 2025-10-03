https://ria.ru/20251003/pvo-2046277793.html
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над российскими регионами
Шесть беспилотников уничтожены над тремя российскими регионами, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2025
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
брянская область
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над российскими регионами
