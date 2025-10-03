https://ria.ru/20251003/pvo-2046194577.html
ПВО сбила 12 украинских беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 12 украинских беспилотников над Оренбургской, Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2025
ПВО сбила 12 украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО днём в пятницу сбила 12 украинских беспилотников над 4 российскими регионами