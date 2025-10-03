https://ria.ru/20251003/pvo-2046160463.html
Средства ПВО сбили десять авиабомб ВСУ за неделю
Средства ПВО сбили десять авиабомб ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.10.2025
Средства ПВО сбили десять авиабомб ВСУ за неделю
Российские средства ПВО сбили за неделю 10 управляемых авиационных бомб, 17 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, пять ракет большой дальности "Нептун" и 945... РИА Новости, 03.10.2025
Средства ПВО сбили десять авиабомб ВСУ за неделю
Силы ПВО за неделю сбили 10 авиабомб и 945 БПЛА ВСУ