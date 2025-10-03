https://ria.ru/20251003/pvo-2046088616.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Воронежской, Белгородской и Курской областями,... РИА Новости, 03.10.2025
