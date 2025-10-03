Рейтинг@Mail.ru
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина - РИА Новости, 03.10.2025
17:04 03.10.2025
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина - РИА Новости, 03.10.2025
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина
НАТО ведет безрассудную политику милитаризации, которая может привести к глобальной войне, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
россия
европа
китай
владимир путин
нато
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире, россия, европа, китай, владимир путин, нато, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Европа, Китай, Владимир Путин, НАТО, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина

Мема: НАТО должна остановить перевооружение, чтобы избежать конфликта с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО ведет безрассудную политику милитаризации, которая может привести к глобальной войне, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X после выступления Владимира Путина на форуме "Валдай".
"Мы идем в неправильном направлении, Россия чувствует растущую угрозу, исходящую из Европы. Наша риторика и язык, который мы используем для общения, становятся все более воинственными", — отметил политик.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина
Вчера, 15:44
Таким образом Мема отреагировал на слова российского лидера во время пленарного заседания "Валдая" о том, что Россия даст жесткий ответ на перевооружение Европы.
Политик подчеркнул, что Европе необходимо остановить милитаризацию и сосредоточиться на решении украинского конфликта, если она не хочет войны. Кроме того, он призвал Китай и Индию к активным действиям, считая, что конфликт постепенно становится глобальным.
Накануне Владимир Путин принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своем выступлении он затронул темы установления нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 08:54
 
В миреРоссияЕвропаКитайВладимир ПутинНАТОВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
