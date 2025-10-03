https://ria.ru/20251003/putin-2046230875.html
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина - РИА Новости, 03.10.2025
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина
НАТО ведет безрассудную политику милитаризации, которая может привести к глобальной войне, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс... РИА Новости, 03.10.2025
в мире
россия
европа
китай
владимир путин
нато
выступление путина на "валдае" — 2025
На Западе высказались о войне с Россией после заявления Путина
Мема: НАТО должна остановить перевооружение, чтобы избежать конфликта с Россией