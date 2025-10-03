Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка
Культура
Культура
 
16:57 03.10.2025 (обновлено: 17:25 03.10.2025)
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка - РИА Новости, 03.10.2025
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка
Президент России Владимир Путин пожелал, чтобы в новом концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка. РИА Новости, 03.10.2025
культура
россия
владимир путин
общество
россия, владимир путин, общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пожелал, чтобы в концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка

Путин пожелал, чтобы в новом концертном зале «Сириуса» всегда звучала музыка

Президент РФ Владимир Путин посещает новый концертный центр в Сириусе. 3 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин посещает новый концертный центр в Сириусе. 3 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает новый концертный центр в Сириусе. 3 октября 2025
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал, чтобы в новом концертном зале "Сириуса" всегда звучала музыка.
"Пусть в этом прекрасном зале всегда звучит музыка, и в душе у вас, в сердце, чтобы она всегда сохранялась и вела вас вперед, к новым победам", - сказал президент на открытии концертного зала в "Сириусе".
Путин в пятницу приехал на открытие нового концертного центра "Сириус". Здесь реализована концепция идеальной акустики. Авторство проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.
Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано
19 мая, 21:49
Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано
19 мая, 21:49
 
КультураРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала