Путин рассказал о ключе успеха центра "Сириус"
Путин рассказал о ключе успеха центра "Сириус"
2025-10-03T16:57:00+03:00
2025-10-03T16:57:00+03:00
2025-10-03T17:26:00+03:00
россия
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о ключе успеха Образовательного центра "Сириус", подчеркнув его способность сделать из отдельных людей единый народ.
"Ключ к успеху "Сириуса" в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников, учителей и наставников. Воспитание гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина", - сказал Путин
на открытии концертного зала в "Сириусе".
Глава государства отметил, что особое предназначение центра заключается в воспитании в его стенах гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина, в способности сделать отдельных физических лиц народом, общностью людей, сплоченных единством духовных ценностей, традициями, культурой, языком, историей, общими интересами и общим будущим.