Путин рассказал о ключе успеха центра "Сириус"

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о ключе успеха Образовательного центра "Сириус", подчеркнув его способность сделать из отдельных людей единый народ.

Глава государства отметил, что особое предназначение центра заключается в воспитании в его стенах гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина, в способности сделать отдельных физических лиц народом, общностью людей, сплоченных единством духовных ценностей, традициями, культурой, языком, историей, общими интересами и общим будущим.