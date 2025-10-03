Рейтинг@Mail.ru
16:57 03.10.2025 (обновлено: 17:26 03.10.2025)
Путин рассказал о ключе успеха центра "Сириус"
Путин рассказал о ключе успеха центра "Сириус"
общество, россия, владимир путин, образовательный центр "сириус"
Путин рассказал о ключе успеха центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин посещает новый концертный центр в Сириусе. 3 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин посещает новый концертный центр в Сириусе. 3 октября 2025
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о ключе успеха Образовательного центра "Сириус", подчеркнув его способность сделать из отдельных людей единый народ.
"Ключ к успеху "Сириуса" в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников, учителей и наставников. Воспитание гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина", - сказал Путин на открытии концертного зала в "Сириусе".
Глава государства отметил, что особое предназначение центра заключается в воспитании в его стенах гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина, в способности сделать отдельных физических лиц народом, общностью людей, сплоченных единством духовных ценностей, традициями, культурой, языком, историей, общими интересами и общим будущим.
Путин поздравил всех, кто стоял у истоков "Сириуса"
