https://ria.ru/20251003/putin-2046221456.html
Путин поздравил всех, кто стоял у истоков "Сириуса"
Путин поздравил всех, кто стоял у истоков "Сириуса" - РИА Новости, 03.10.2025
Путин поздравил всех, кто стоял у истоков "Сириуса"
Президент РФ Владимир Путин поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:47:00+03:00
2025-10-03T16:47:00+03:00
2025-10-03T16:47:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046254026_0:349:3020:2048_1920x0_80_0_0_d8ff1de5b74e7e906f8d16f2533aafd6.jpg
https://ria.ru/20251003/sirius-2046220163.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046254026_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_d0e5393944747840c9316aa546d09d5f.jpg
Путин в новом концертном центре "Сириус"
Путин пришел на концерт оркестра под управлением Гергиева в новом концертном центре "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Президент поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России.
2025-10-03T16:47
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поздравил всех, кто стоял у истоков "Сириуса"
Путин поздравил с юбилеем «Сириуса» всех, кто стоял у истоков центра