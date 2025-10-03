https://ria.ru/20251003/putin-2046219737.html
Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса"
Президент России Владимир Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса", чтобы роль центра в развитии РФ возрастала. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:44:00+03:00
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
россия
россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", общество
