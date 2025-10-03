Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса"
16:44 03.10.2025
Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса"
Президент России Владимир Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса", чтобы роль центра в развитии РФ возрастала.
2025
Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса"

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал наращивать возможности "Сириуса", чтобы роль центра в развитии РФ возрастала.
"Обязательно будем расширять его исследовательскую инфраструктуру для создания и испытания продуктов нового технологического уклада, в целом наращивать возможности "Сириуса", чтобы в новом историческом этапе серьезно возросла его роль в развитии России, и его воспитанники вносили еще более весомый вклад в благополучие и процветание нашего Отечества", - сказал Путин на открытии концертного зала в "Сириусе".
