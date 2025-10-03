Путин побывал на концерте оркестра под управлением Гергиева в "Сириусе"

Рейтинг@Mail.ru
16:37 03.10.2025 (обновлено: 18:16 03.10.2025)
Путин пришел на концерт оркестра под управлением Гергиева в новом концертном центре "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Президент поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России.
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пришел на концерт оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева и оценил акустику нового концертного зала в "Сириусе", передает корреспондент РИА Новости.
Официальное открытие нового концертного центра "Сириус" состоялось в пятницу.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на концерте в зале нового концертного центра в Сириусе
Генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев на концерте в зале нового концертного центра в Сириусе
В центре два зала: главный зал вместимостью 1200 зрителей и камерный на 500 мест. Также есть три репетиционных зала - для балета, оркестра и универсальный.
В концертном центре "Сириус" реализована концепция идеальной акустики. Проектировали его с использованием уникальных технологий и материалов. Кресла и пол в залах выполнены из японского кипариса, с определенной плотностью дерева. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.
"Сириус" сегодня является настоящим городом будущего, заявил Путин
