Путин побывал на концерте оркестра под управлением Гергиева в "Сириусе"

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пришел на концерт оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева и оценил акустику нового концертного зала в "Сириусе", передает корреспондент РИА Новости.

Официальное открытие нового концертного центра "Сириус" состоялось в пятницу.

В центре два зала: главный зал вместимостью 1200 зрителей и камерный на 500 мест. Также есть три репетиционных зала - для балета, оркестра и универсальный.