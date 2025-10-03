https://ria.ru/20251003/putin-2046215194.html
Путин побывал на концерте оркестра под управлением Гергиева в "Сириусе"
Путин побывал на концерте оркестра под управлением Гергиева в "Сириусе" - РИА Новости, 03.10.2025
Путин побывал на концерте оркестра под управлением Гергиева в "Сириусе"
Президент России Владимир Путин пришел на концерт оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева и оценил акустику нового концертного зала в "Сириусе",... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:37:00+03:00
2025-10-03T16:37:00+03:00
2025-10-03T18:16:00+03:00
владимир путин
культура
валерий гергиев
образовательный центр "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046254026_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_d0e5393944747840c9316aa546d09d5f.jpg
Путин в новом концертном центре "Сириус"
Путин пришел на концерт оркестра под управлением Гергиева в новом концертном центре "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Президент поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России.
2025-10-03T16:37
true
PT1M23S
Путин побывал на концерте оркестра под управлением Гергиева в "Сириусе"
Путин пришел на концерт Гергиева в новом концертном центре Сириус
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пришел на концерт оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева и оценил акустику нового концертного зала в "Сириусе", передает корреспондент РИА Новости.
Официальное открытие нового концертного центра "Сириус" состоялось в пятницу.
В центре два зала: главный зал вместимостью 1200 зрителей и камерный на 500 мест. Также есть три репетиционных зала - для балета, оркестра и универсальный.
В концертном центре "Сириус" реализована концепция идеальной акустики. Проектировали его с использованием уникальных технологий и материалов. Кресла и пол в залах выполнены из японского кипариса, с определенной плотностью дерева. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.