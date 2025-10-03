Рейтинг@Mail.ru
16:19 03.10.2025 (обновлено: 16:25 03.10.2025)
Путин рассказал, в чем сила России
Путин рассказал, в чем сила России

Путин: сила России в ее самобытной, суверенной системе образования

СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования, заявил президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Сила России в её самобытной, суверенной системе образования", - сказал глава государства.
