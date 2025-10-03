https://ria.ru/20251003/putin-2046208072.html
Путин рассказал, в чем сила России
Путин рассказал, в чем сила России - РИА Новости, 03.10.2025
Путин рассказал, в чем сила России
Сила России в ее самобытной, суверенной системе образования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
Путин: сила России в ее самобытной, суверенной системе образования