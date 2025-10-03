СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус", где реализован акустический проект известного японского инженера Ясухисо Тойота, передает корреспондент РИА Новости.

Президент в пятницу приехал в новый комплекс. Первый публичный концерт состоялся здесь в середине сентября - в Камерном зале перед зрителями выступили солисты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России".

В новом концертном центре "Сириус" созданы два зала: Главный зал вместимостью 1200 зрителей и Камерный на 500 мест. А также три репетиционных - для балета, оркестра и универсальный. Уникален и главный вестибюль площадью 1,7 тысячи квадратных метров, который будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство.