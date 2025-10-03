Рейтинг@Mail.ru
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус" - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:19 03.10.2025 (обновлено: 17:11 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/putin-2046207775.html
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус"
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус" - РИА Новости, 03.10.2025
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус"
Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус", где реализован акустический проект известного японского инженера Ясухисо Тойота,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:19:00+03:00
2025-10-03T17:11:00+03:00
культура
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046254026_0:349:3020:2048_1920x0_80_0_0_d8ff1de5b74e7e906f8d16f2533aafd6.jpg
https://ria.ru/20250911/sirius-2041119738.html
https://ria.ru/20250909/putin-2040765380.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин в новом концертном центре "Сириус"
Путин пришел на концерт оркестра под управлением Гергиева в новом концертном центре "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Президент поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России.
2025-10-03T16:19
true
PT1M23S
Путин в новом концертном центре "Сириус"
Путин в новом концертном центре "Сириус".
2025-10-03T16:19
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046254026_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_d0e5393944747840c9316aa546d09d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество
Культура, Владимир Путин, Общество
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус"

Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус" с проектом инженера Тойота

Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус", где реализован акустический проект известного японского инженера Ясухисо Тойота, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в пятницу приехал в новый комплекс. Первый публичный концерт состоялся здесь в середине сентября - в Камерном зале перед зрителями выступили солисты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России".
В новом концертном центре "Сириус" созданы два зала: Главный зал вместимостью 1200 зрителей и Камерный на 500 мест. А также три репетиционных - для балета, оркестра и универсальный. Уникален и главный вестибюль площадью 1,7 тысячи квадратных метров, который будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство.
Владимир Путин прибыл в лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Ученый рассказал о технологии, удивившей Путина в Сириусе
11 сентября, 10:02
В концертном центре "Сириус" реализована концепция идеальной акустики. Проектировали его с использованием уникальных технологий и материалов. Кресла и пол в залах выполнены из японского кипариса, с определенной плотностью дерева. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.
Президент РФ Владимир Путин посещает лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Путин объяснил, почему приехал в Сириус
9 сентября, 18:50
 
КультураВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала