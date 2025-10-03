https://ria.ru/20251003/putin-2046207775.html
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус"
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус" - РИА Новости, 03.10.2025
Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус"
Путин пришел на концерт оркестра под управлением Гергиева в новом концертном центре "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Президент поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России.
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел новый концертный центр "Сириус", где реализован акустический проект известного японского инженера Ясухисо Тойота, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в пятницу приехал в новый комплекс. Первый публичный концерт состоялся здесь в середине сентября - в Камерном зале перед зрителями выступили солисты проекта Санкт-Петербургского Дома музыки "Музыкальная сборная России".
В новом концертном центре "Сириус" созданы два зала: Главный зал вместимостью 1200 зрителей и Камерный на 500 мест. А также три репетиционных - для балета, оркестра и универсальный. Уникален и главный вестибюль площадью 1,7 тысячи квадратных метров, который будет трансформироваться в музейно-выставочное пространство.
В концертном центре "Сириус" реализована концепция идеальной акустики. Проектировали его с использованием уникальных технологий и материалов. Кресла и пол в залах выполнены из японского кипариса, с определенной плотностью дерева. Авторство акустического проекта принадлежит международной команде под руководством известного инженера Ясухисо Тойота, который разрабатывал проекты ведущих мировых концертных площадок.