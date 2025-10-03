Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил смысл программы "Время героев"
16:17 03.10.2025
Путин объяснил смысл программы "Время героев"
Путин объяснил смысл программы "Время героев"
Смысл программы "Время героев" в том, чтобы участники СВО продолжили свой путь служения Отечеству, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
Путин объяснил смысл программы "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения госнаград наставникам и учителям участников СВО в новом концертном центре в Сириусе
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Смысл программы "Время героев" в том, чтобы участники СВО продолжили свой путь служения Отечеству, заявил президент России Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Смысл этой программы ("Время героев" - ред.) в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству", - сказал Путин на церемонии.
