Путин объяснил смысл программы "Время героев"
Путин объяснил смысл программы "Время героев" - РИА Новости, 03.10.2025
Путин объяснил смысл программы "Время героев"
Смысл программы "Время героев" в том, чтобы участники СВО продолжили свой путь служения Отечеству, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
Путин объяснил смысл программы "Время героев"
Путин: через Время героев участники СВО могут продолжить путь служения Отечеству