Путин: ветераны СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще - РИА Новости, 03.10.2025
16:04 03.10.2025 (обновлено: 16:17 03.10.2025)
Путин: ветераны СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще
Путин: ветераны СВО достойно справятся с работой на гражданском поприще
Президент России Владимир Путин убежден, что ветераны СВО достойно справятся и с работой на гражданском поприще. РИА Новости, 03.10.2025
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин убежден, что ветераны СВО достойно справятся и с работой на гражданском поприще.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Повторю, смысл этой программы ("Время героев") в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству, работали, как в свое время Высоцкий говорил, на мирной передовой, прежде всего в государственном и муниципальном управлении. Убежден, что и на гражданском поприще ваши ученики достойно справятся с поставленными задачами", - сказал Путин на церемонии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Заголовок открываемого материала