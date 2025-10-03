https://ria.ru/20251003/putin-2046203199.html
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы РФ и ее суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
2025-10-03T16:03:00+03:00
2025-10-03T16:03:00+03:00
2025-10-03T16:10:00+03:00
россия
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы РФ и ее суверенитет
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Участники специальной военной операции проявляют мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы РФ и ее суверенитет, заявил президент России Владимир Путин.
"Ваши ученики, офицеры армии России
, достойно выдержали главный экзамен на верность отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, (её - ред.) суверенитет", - сказал Путин
во время церемонии вручения государственных наград.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".