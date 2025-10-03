Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 03.10.2025 (обновлено: 16:13 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/putin-2046202733.html
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО - РИА Новости, 03.10.2025
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО
Россия никогда не забудет, что основы характера героев СВО были заложены в их семьях, низкий им поклон, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:01:00+03:00
2025-10-03T16:13:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044495771_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b3ff76b3d36a6c2150acf330e884fed0.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046201596.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044495771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_a1d16252edc61b594f1474a3b58e30c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО

Путин отметил роль семьи в становлении характера героев СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что основы характера героев СВО были заложены в их семьях, низкий им поклон, заявил президент РФ Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Мы, безусловно, никогда не должны забывать и не забудем, что самые основы характера, мировоззрения наших героев были заложены им в семьях их родителями. Низкий им поклон", - сказал Путин на церемонии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин наградил педагогов участников спецоперации
Вчера, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала