Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО - РИА Новости, 03.10.2025
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО
Россия никогда не забудет, что основы характера героев СВО были заложены в их семьях, низкий им поклон, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:01:00+03:00
2025-10-03T16:01:00+03:00
2025-10-03T16:13:00+03:00
россия
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044495771_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_a1d16252edc61b594f1474a3b58e30c1.jpg
Путин отметил роль семьи в становлении героев СВО
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Россия никогда не забудет, что основы характера героев СВО были заложены в их семьях, низкий им поклон, заявил президент РФ Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Мы, безусловно, никогда не должны забывать и не забудем, что самые основы характера, мировоззрения наших героев были заложены им в семьях их родителями. Низкий им поклон", - сказал Путин
на церемонии.