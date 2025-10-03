https://ria.ru/20251003/putin-2046202318.html
Путин открыл концертный зал "Сириуса" и наградил педагогов участников СВО
Путин открыл концертный зал "Сириуса" и наградил педагогов участников СВО
Путин открыл концертный зал "Сириуса" и наградил педагогов участников СВО
2025-10-03
2025-10-03T16:00:00+03:00
2025-10-03T16:00:00+03:00
2025-10-03T20:15:00+03:00
общество
тюменская область
пензенская область
омская область
владимир путин
россия
тюменская область
пензенская область
омская область
россия
2025
Путин пришел на концерт оркестра под управлением Гергиева в новом концертном центре "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Президент поздравил с десятилетием "Сириуса" всех, кто стоял у истоков центра и сейчас продолжает раскрывать таланты России.
общество
Общество, Тюменская область, Пензенская область, Омская область, Владимир Путин, Россия
СИРИУС, 3 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин открыл новый концертный зал "Сириуса", поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и вручил награды наставникам участников СВО. Главное — в материале РИА Новости.
«
"Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен на верность Отчизне. В ходе специальной военной операции проявили мужество, отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, суверенитет".
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что основы характера героев спецоперации заложили в их семьях, низкий им поклон, Россия никогда не забудет этого:
«
"Вечная память вашему воспитаннику, вечная память всем героям, которые отдали свои жизни, защищая Родину".
Владимир Путин
президент России
По его словам, ветераны боевых действий достойно справятся и с работой на гражданском поприще, в этом смысл программы "Время героев":
«
"Чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству, работали, как в свое время Высоцкий говорил, на мирной передовой, прежде всего в государственном и муниципальном управлении".
Владимир Путин
президент России
Президент добавил, что сила России в ее самобытной суверенной системе образования. Движение страны вперед во все времена обеспечивали преданные педагоги.
- медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" учителю Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Виталия Королева в Тюменской области Олегу Плесовских;
- знак отличия "За наставничество" педагогу гимназии № 53 в Пензенской области Светлане Степановой и ветерану Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по Омской области Татьяне Тимкиной;
- звание "Заслуженный работник физической культуры" присвоено директору спортивной школы "Бастион" во Владивостоке Вячеславу Иванову;
- звание "Заслуженный учитель" присвоено педагогу средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова в Псковской области Светлане Магера и преподавателю средней общеобразовательной школы № 9 в Ленинградской области Зое Никитиной.
Открытие концертного зала
Путин посетил новую площадку образовательного центра и оценил акустику на концерте оркестра под управлением Валерия Гергиева. Он пожелал, чтобы в новом зале всегда звучала музыка:
«
"От всей души поздравляю с юбилеем "Сириуса" всех замечательных людей, которые стояли у его истоков, кто все эти годы посвящал себя подрастающему поколению и сейчас кропотливо, бережно помогает раскрываться юным талантам нашей страны".
Владимир Путин
президент России
В центре два зала: главный — вместимостью до 1200 зрителей и камерный на 500 мест. Также есть три репетиционных зала — для балета, оркестра и универсальный.
Президент пообещал наращивать возможности "Сириуса", чтобы его роль в развитии России возрастала. Лучшие подходы следует использовать во всех учебных заведениях страны:
«
"Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего, он имеет статус федеральной территории, которая дает ему особые права и полномочия".
Владимир Путин
президент России
Путин подчеркнул, что многие выпускники "Сириуса" закончили или продолжают учебу в ведущих вузах, руководят исследовательскими лабораториями, работают в крупных отечественных компаниях. Некоторые уже запустили высокотехнологичный бизнес, создали уникальный продукт. Среди выпускников есть обладатели спортивных наград, лауреаты авторитетных конкурсов:
«
"Ключ к успеху "Сириуса" — в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников, учителей и наставников. Воспитание гармонично-развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина".
Владимир Путин
президент России
В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным — с собственным бюджетом и имуществом. На территории также располагаются олимпийские объекты.