Путин отметил верность российских офицеров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 03.10.2025 (обновлено: 16:11 03.10.2025)
Путин отметил верность российских офицеров
Офицеры армии России достойно выдержали экзамен на верность Родине, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Офицеры армии России достойно выдержали экзамен на верность Родине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Офицеры армии России достойно выдержали главный экзамен - на верность Отчизне", - сказал Путин на церемонии награждения государственными наградами наставников и учителей участников СВО.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Путин: участники СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет страны
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала