СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина - РИА Новости, 03.10.2025
15:44 03.10.2025 (обновлено: 16:14 03.10.2025)
СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина
Выступление президента России Владимира Путина на "Валдае" показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом, пишет Berliner Zeitung. РИА Новости, 03.10.2025
BZ: речь Путина на "Валдае" сигнализирует о резком ухудшении отношений с Западом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на "Валдае" показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом, пишет Berliner Zeitung.
"Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс", — отмечает издание.
В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США
Вчера, 13:20
Анализируя речь на "Валдае", издание подчеркивает, что в ней прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой: президент заявил о готовности продолжать переговоры по Украине с Дональдом Трампом, при этом Россия отвергла идею ротационного включения Германии в состав Совета Безопасности ООН.
В Германии также опасаются "ядерных угроз" после заявления Путина о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе.
Кроме того, издание напомнило о прошлых выступлениях президента России на пленарных заседаниях "Валдая", включая его слова, адресованные Берлину. В частности, российский лидер касался темы суверенитета Германии в послевоенном мире, а также критиковал западную глобальную борьбу за власть.
Накануне президент России принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт.
В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 08:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
