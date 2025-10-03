СМИ рассказали о панике в Германии после выступления Путина

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на "Валдае" показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом, пишет Berliner Zeitung.
"Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс", — отмечает издание.
Анализируя речь на "Валдае", издание подчеркивает, что в ней прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой: президент заявил о готовности продолжать переговоры по Украине с Дональдом Трампом, при этом Россия отвергла идею ротационного включения Германии в состав Совета Безопасности ООН.
В Германии также опасаются "ядерных угроз" после заявления Путина о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе.
Кроме того, издание напомнило о прошлых выступлениях президента России на пленарных заседаниях "Валдая", включая его слова, адресованные Берлину. В частности, российский лидер касался темы суверенитета Германии в послевоенном мире, а также критиковал западную глобальную борьбу за власть.
В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 08:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>