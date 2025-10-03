В Германии также опасаются "ядерных угроз" после заявления Путина о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе.

Кроме того, издание напомнило о прошлых выступлениях президента России на пленарных заседаниях "Валдая", включая его слова, адресованные Берлину. В частности, российский лидер касался темы суверенитета Германии в послевоенном мире, а также критиковал западную глобальную борьбу за власть.