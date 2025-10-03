https://ria.ru/20251003/putin-2046197715.html
Путин встретится с учителями участников СВО для награждения
2025-10-03T15:43:00+03:00
2025-10-03T15:43:00+03:00
2025-10-03T15:45:00+03:00
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня учителя встретится с наставниками и учителями участников СВО, чтобы вручить им государственные награды, сообщили в Кремле.
"В преддверии Дня учителя глава государства встретится с наставниками и учителями участников СВО, чтобы вручить им государственные награды", - говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что встреча пройдет в "Сириусе".