Рейтинг@Mail.ru
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/putin-2046196175.html
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии - РИА Новости, 03.10.2025
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оценку ситуации с протестами в Сербии. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T15:37:00+03:00
2025-10-03T15:37:00+03:00
в мире
сербия
россия
сочи
александр вучич
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_6ae04e06058ef177d1bef9ce125f755d.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046030467.html
сербия
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039149674_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_5727d2b2f1a8331e96971a395cff01b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, сочи, александр вучич, владимир путин
В мире, Сербия, Россия, Сочи, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии

Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации с протестами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оценку ситуации с протестами в Сербии.
Президент РФ в выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи сказал, что российские спецслужбы подтверждают, что некоторые западные центры предпринимают попытки организации "цветной революции" в Сербии. При этом он отметил, что сербские молодые люди, даже те, кто выходят на улицы, – "патриоты в целом, об этом не нужно забывать" и надо с ними вести диалог и президент Вучич пытается это сделать.
"Так он говорил и со мной в КНР. Я никогда не хотел злоупотреблять его словами во внутриполитических вещах в Сербии. Это не большой секрет. Достаточно посмотреть, как это (протесты - ред.) сделано в других странах, как у нас, и увидите невероятное сходство... Президент Путин сказал то, что мы знаем, и спасибо ему за оценку", - заявил Вучич журналистам в пятницу в Суботице, трансляцию вело агентство Танюг.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин призвал вести диалог с молодежью в Сербии
2 октября, 21:30
 
В миреСербияРоссияСочиАлександр ВучичВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала