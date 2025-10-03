Вучич поблагодарил Путина за оценку ситуации в Сербии

БЕЛГРАД, 3 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оценку ситуации с протестами в Сербии.
Президент РФ в выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи сказал, что российские спецслужбы подтверждают, что некоторые западные центры предпринимают попытки организации "цветной революции" в Сербии. При этом он отметил, что сербские молодые люди, даже те, кто выходят на улицы, – "патриоты в целом, об этом не нужно забывать" и надо с ними вести диалог и президент Вучич пытается это сделать.
"Так он говорил и со мной в КНР. Я никогда не хотел злоупотреблять его словами во внутриполитических вещах в Сербии. Это не большой секрет. Достаточно посмотреть, как это (протесты - ред.) сделано в других странах, как у нас, и увидите невероятное сходство... Президент Путин сказал то, что мы знаем, и спасибо ему за оценку", - заявил Вучич журналистам в пятницу в Суботице, трансляцию вело агентство Танюг.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Путин призвал вести диалог с молодежью в Сербии
2 октября, 21:30