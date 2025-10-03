В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США

Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Власти считают, что он радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.