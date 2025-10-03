В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Британское издание Independent обратило внимание на высказывание президента России Владимира Путина об убийстве Чарли Кирка на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Через три недели после убийства Чарли Кирка российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого активиста консервативной партии, заявив, что это "отвратительное преступление" является доказательством "глубокого раскола" в американском обществе", — говорится в статье.
Президент во время выступления отметил, что Кирк защищал традиционные ценности и вспомнил про другого американца Майкла Глосса, сражавшегося на стороне России и погибшего в зоне конфликта на Украине. По словам Путина, США могут гордиться таким парнем, а сторонники Кирка должны знать, что в России есть их соотечественники, которые также борются за эти ценности.
Сторонника президента США Дональда Трампа, 31-летнего Чарли Кирка убили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Он среди прочего выступал против помощи Украине. Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Власти считают, что он радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.