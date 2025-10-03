Рейтинг@Mail.ru
В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 03.10.2025 (обновлено: 17:03 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/putin-2046159542.html
В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США
В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США - РИА Новости, 03.10.2025
В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США
Британское издание Independent обратило внимание на высказывание президента России Владимира Путина об убийстве Чарли Кирка на заседании дискуссионного клуба... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:20:00+03:00
2025-10-03T17:03:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
чарли кирк
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046095810.html
https://ria.ru/20251003/frantsiya-2046157463.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, чарли кирк, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Чарли Кирк, Дональд Трамп
В Британии обратили внимание на слова Путина о громком убийстве в США

Independent: Путин во время выступления высказался о Кирке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Британское издание Independent обратило внимание на высказывание президента России Владимира Путина об убийстве Чарли Кирка на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Через три недели после убийства Чарли Кирка российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье убитого активиста консервативной партии, заявив, что это "отвратительное преступление" является доказательством "глубокого раскола" в американском обществе", — говорится в статье.
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 08:54
Президент во время выступления отметил, что Кирк защищал традиционные ценности и вспомнил про другого американца Майкла Глосса, сражавшегося на стороне России и погибшего в зоне конфликта на Украине. По словам Путина, США могут гордиться таким парнем, а сторонники Кирка должны знать, что в России есть их соотечественники, которые также борются за эти ценности.
Глосс — сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Юлианы Галлины. Он погиб при ударе ВСУ по колонне российских солдат под Часовым Яром. Его посмертно наградили орденом Мужества.
Сторонника президента США Дональда Трампа, 31-летнего Чарли Кирка убили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк был христианским общественным деятелем, много проповедовал и устраивал дискуссии на религиозную тему в университетах США, был популярен среди американской консервативной молодежи. Он среди прочего выступал против помощи Украине. Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Обвинение в убийстве предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Власти считают, что он радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
Вчера, 13:11
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинЧарли КиркДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала