Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам первого Всероссийского съезда защитников животных отметил, что сострадательное отношение к животным, защита их от жестокого обращения является значимым показателем высокого уровня культуры гражданского общества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что в нашей стране всё больше людей искреннее заботятся о своих домашних питомцах, о зверях, обитающих в дикой природе. Проявляя милосердие, терпение и самоотдачу, оберегая братьев наших меньших, они делают окружающий мир лучше, своим примером вдохновляют других. Ведь доброе, сострадательное отношение к животным, защита их от жестокого обращения – значимый показатель высокого уровня культуры гражданского общества, неотъемлемая составляющая его духовно-нравственного развития", - говорится в послании.