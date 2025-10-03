Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных - РИА Новости, 03.10.2025
10:29 03.10.2025
Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных
Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам первого Всероссийского съезда защитников животных отметил, что сострадательное отношение к животным,... РИА Новости, 03.10.2025
Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам первого Всероссийского съезда защитников животных отметил, что сострадательное отношение к животным, защита их от жестокого обращения является значимым показателем высокого уровня культуры гражданского общества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отрадно, что в нашей стране всё больше людей искреннее заботятся о своих домашних питомцах, о зверях, обитающих в дикой природе. Проявляя милосердие, терпение и самоотдачу, оберегая братьев наших меньших, они делают окружающий мир лучше, своим примером вдохновляют других. Ведь доброе, сострадательное отношение к животным, защита их от жестокого обращения – значимый показатель высокого уровня культуры гражданского общества, неотъемлемая составляющая его духовно-нравственного развития", - говорится в послании.
Путин выразил уверенность, что съезд пройдёт в деловом, конструктивном ключе, а его решения послужат эффективной реализации государственной политики в столь важной сфере. Он также пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и успехов на благородном поприще.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Приморье открыли первую очередь центра реабилитации диких животных
27 сентября, 06:05
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинЖивотные
 
 
