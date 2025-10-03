МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин, прочитав строки Пушкина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.