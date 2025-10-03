МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин, прочитав строки Пушкина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", — написал он.
Политик напомнил, что на Украине "языковые патрули" отбирают у людей книги и сжигают их, тем самым уничтожая культуру народа.
"Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.
Накануне президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Во время дискуссии он прочел стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина", отметив, что эти строки актуальны и сегодня.