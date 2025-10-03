Рейтинг@Mail.ru
В Раде сделали заявление после выступления Путина - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 03.10.2025 (обновлено: 17:35 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/putin-2046095810.html
В Раде сделали заявление после выступления Путина
В Раде сделали заявление после выступления Путина - РИА Новости, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина
Владимир Путин, прочитав строки Пушкина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, заявил... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T08:54:00+03:00
2025-10-03T17:35:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_203557d970f988d6e3125feec35ca031.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046068564.html
https://ria.ru/20251002/putin-2045997352.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045949852_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c6a30d863683fd21a123d5a24d442f69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин
В Раде сделали заявление после выступления Путина

Дмитрук: книга в руках Путина во время выступления символизирует силу России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". 2 октября 2025
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". 2 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин, прочитав строки Пушкина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", продемонстрировал силу России и непоколебимость ее ориентиров, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ. <…> Книга в руках государственного деятеля — это утверждение: у нас есть корни, у нас есть глубина, у нас есть вечные ориентиры", — написал он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 01:34
Политик напомнил, что на Украине "языковые патрули" отбирают у людей книги и сжигают их, тем самым уничтожая культуру народа.
"Вот и вся разница. Там — чтение, уважение к культуре, связь с вечностью. Здесь — костры из книг, варварство и ненависть", — заключил Дмитрук.
Накануне президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также украинский конфликт. Во время дискуссии он прочел стихотворение Пушкина "Бородинская годовщина", отметив, что эти строки актуальны и сегодня.
Владимир Путин прочитал стихотворение Пушкина о Бородино - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Тяжко будет их похмелье". Путин процитировал поразившие его строки Пушкина
2 октября, 20:05
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала