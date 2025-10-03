Забавная штука: те самые западные СМИ, которые не устают "отменять" Россию и ее президента и завывать о нашей "изоляции", на молекулы разобрали вчерашнее выступление Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи.

Мировые агентства обновляли информацию каждую минуту: Путин ответил насчет "бумажного тигра" ("а кто тогда НАТО "?). Путин пошутил про "русские" дроны в Европе ("Я больше не буду"). Путин высказался про "Томагавки". Путин заявил, что он не царь. Путин многозначительно промолчал. Путин сардонически усмехнулся.

Аналитики изучали каждую букву выступления. Газеты публиковали обширные цитаты. Переводчики трудились над заковыристыми русскими поговорками. Много труда доставило "Против лома нет приема, окромя другого лома".

Подробный пересказ речи Путина и его ответов на вопросы участников форума опубликовали практически все ведущие мировые СМИ. Доотменялись, конечно. Как говорится, "я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны."

Что же больше всего взволновало наших бывших западных партнеров? Американцы с интересом цитировали слова Путина о Чарли Кирке , убитом за свою веру, и Майкле Глоссе, американском герое, погибшем на СВО.

Это действительно поразительные истории, объединяющие наши народы поверх всех противоречий. Кирк был убит полоумным извращенцем потому, что выступал за нормальные человеческие ценности. Но ведь именно за них воевал на Донбассе и сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс. В США Кирка пытаются "отменить", подвиг Глосса постарались не заметить, но Россия их не забудет никогда.

В американские заголовки попало заявление Путина о том, что он хотел бы восстановить отношения между Россией и США. Но еще более жирным шрифтом газетчики выделили другое послание: "Путин предупреждает США насчет поставок "Томагавков" Украине".

Для рядовых американцев, уверенных в том, что они обладатели всех супер-пупер бомб и ракет, слова нашего президента стали открытием: оказывается, русские умеют сбивать их ATAСMS, собьют и "Томагавки". Украине эти поставки не помогут, а вот к опасной эскалации приведет — в том числе, как подчеркнул наш президент, "в отношениях между Россией и США".

Реакция на эти слова была практически мгновенной. В супер-пупер либеральном CNN моментально отметили, что на самом деле "США до сих пор не огласили своего решения по поставкам "Томагавков" Украине". Ну вот и прекрасно.

Германии заныли от того, что президент России был "мягким по отношению к Вашингтону , но жестким — к Берлину ." Путин несколько раз подчеркнул, что все военные меры, которые Россия предпримет по отношению к Европе, будут только ответными — хотя и очень быстрыми. Но это не помешало Berliner Zeitung хныкать про "ядерные угрозы" в стиле: посмотрите, мистер Трамп, какая Россия нехорошая!

Журналисты "Аль-Джазиры" тоже заинтересовались посланием, которое Путин отправил Европе. В самом деле, европейцы важные покупатели катарского СПГ, так что продавцам интересно, не исчезнет ли вдруг ЕС с карты мира.

Издание подробно пересказало послание Путина европейским элитам с обещанием военного ответа на их провокации, а также отметило доброжелательное отношение российского президента к своему американскому коллеге.

Просто взрывной интерес к выступлению Путина показала Индия . Там, видно, до сих пор пребывают в некотором шоке от собственного бунта против США, и поддержка российского президента пришлась как нельзя кстати.

Ведущие газеты страны процитировали слова о том, что "Индия никогда не позволит унижать себя" и не откажется покупать российскую нефть, несмотря на все угрозы Вашингтона, и пустились подробно пересказывать рассуждения Путина о том, как губительны американские санкции для самих американцев и для всей мировой торговли. Пас из Москвы был принят и разыгран по всем правилам.

Если наши друзья по БРИКС получили вчера дозу вдохновения и моральной поддержки, то по западным СМИ до сих пор несется вздох разочарования. "Нет никаких признаков, что Путин ищет компромисса по украинскому кризису или изменил своей цели — навязать Киеву капитуляцию," — скорбит британская Guardian.

Как же так, просто удивительно? Больше трех лет Запад ведет против нас грязную информационную войну. Давят, угрожают, запугивают, отменяют. Несут какой-то немыслимый бред про укрепления из болот и стены из дронов. Но никакое давление не работает. Москва продолжает гнуть свою линию, оставаясь, при этом открытой к переговорам.