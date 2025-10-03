Японские СМИ забили тревогу после выступления Путина на "Валдае"

ТОКИО, 3 окт — РИА Новости. Одной из контрмер России в случае возникновения угрозы для ее суверенитета со стороны Запада может стать "Орешник", пишут японские СМИ, комментируя выступление президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Так, деловое издание Nikkei опубликовало статью "Путин: "милитаризация европейских стран ускоряется"; пригрозил контрмерами в случае возникновения угрозы". В ней приводятся слова российского лидера о том, что правящие европейские элиты раздувают опасность со стороны Москвы и усиливают милитаризацию. При этом Путин назвал чушью заявления о том, что Россия якобы может напасть на НАТО , но добавил, что при угрозе ее суверенитету она ответит быстро.

"Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности "Орешник", радиус действия которой охватывает всю Европу , а также планируется развертывание в Белоруссии уже в этом году. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги", — пишет Nikkei

Значительную часть статьи издание посвятило высказываниям Путина о российско-американских отношениях, в частности его словам о том, что полное восстановление этих отношений отвечает национальным интересам России и что через взаимное уважение можно найти приемлемое решение.

Nikkei привела и заявление российского лидера о том, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям с США

Газета Asahi и телеканал TBS также сфокусировались на словах президента России о возможном применении Украиной ракет Tomahawk.

Помимо этого, Asahi обратила внимание, что Путин назвал абсурдом утверждения Киева о том, что потеря внешнего источника питания Запорожской АЭС произошла якобы по вине России.