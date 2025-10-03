Рейтинг@Mail.ru
05:45 03.10.2025 (обновлено: 17:34 03.10.2025)
Японские СМИ забили тревогу после выступления Путина на "Валдае"
Японские СМИ забили тревогу после выступления Путина на "Валдае"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". 2 октября 2025
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". 2 октября 2025
ТОКИО, 3 окт — РИА Новости. Одной из контрмер России в случае возникновения угрозы для ее суверенитета со стороны Запада может стать "Орешник", пишут японские СМИ, комментируя выступление президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Так, деловое издание Nikkei опубликовало статью "Путин: "милитаризация европейских стран ускоряется"; пригрозил контрмерами в случае возникновения угрозы". В ней приводятся слова российского лидера о том, что правящие европейские элиты раздувают опасность со стороны Москвы и усиливают милитаризацию. При этом Путин назвал чушью заявления о том, что Россия якобы может напасть на НАТО, но добавил, что при угрозе ее суверенитету она ответит быстро.
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
"Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности "Орешник", радиус действия которой охватывает всю Европу, а также планируется развертывание в Белоруссии уже в этом году. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги", — пишет Nikkei.
Значительную часть статьи издание посвятило высказываниям Путина о российско-американских отношениях, в частности его словам о том, что полное восстановление этих отношений отвечает национальным интересам России и что через взаимное уважение можно найти приемлемое решение.
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
Nikkei привела и заявление российского лидера о том, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям с США.
Газета Asahi и телеканал TBS также сфокусировались на словах президента России о возможном применении Украиной ракет Tomahawk.
Помимо этого, Asahi обратила внимание, что Путин назвал абсурдом утверждения Киева о том, что потеря внешнего источника питания Запорожской АЭС произошла якобы по вине России.
Путин, выступая на "Валдае", оценил перспективу поставок Киеву американских ракет Tomahawk. По его словам, это разрушит остатки доверия между Москвой и Вашингтоном, но не изменит ситуацию на поле боя. Россия готова отвечать на агрессивные действия, системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к Tomahawk, подчеркнул президент.
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
