Эксперт оценил послание Путина Глобальному Югу - РИА Новости, 03.10.2025
03:14 03.10.2025
Эксперт оценил послание Путина Глобальному Югу
Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2025
2025
россия, владимир путин, брикс, санкт-петербургский государственный университет, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Санкт-Петербургский государственный университет, В мире
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОНТЕВИДЕО, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.
"Послание Путина Глобальному Югу заключается в том, что Россия не стремится к тотальной конфронтации с Западом, а стремится к консолидации интересов стран Глобального Юга в их борьбе за более справедливое представительство в глобальных организациях. Россия хочет продемонстрировать, что у каждой страны есть суверенные интересы", - сказал эксперт.
Он отметил, что еще одним ключевым моментом выступления Путина является то, что каждая группа стран имеет право сформировать интеграционный блок или клуб по интересам.
"Президент сказал, что главное в БРИКС то, что объединение не выступает против других групп. Блок не намерен разрушать существующий мировой порядок, он стремится реформировать его, делая то, что наиболее справедливо, демонстрируя потенциал всех стран, а не только небольшой группы. Он подчеркнул, что БРИКС не выступает против кого-либо. Это самое главное, потому что прочного мира невозможно достичь, просто попросив кого-то прекратить своё существование. Мир должен научиться сосуществовать, учитывая все точки зрения", - подчеркнул Хейфец.
