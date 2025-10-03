Эксперт оценил послание Путина Глобальному Югу

МОНТЕВИДЕО, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил приверженность России защите суверенных интересов стран Глобального Юга, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец.

Он отметил, что еще одним ключевым моментом выступления Путина является то, что каждая группа стран имеет право сформировать интеграционный блок или клуб по интересам.