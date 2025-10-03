Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Клейманс прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 03.10.2025
02:12 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/putin-2046071621.html
Эксперт Клейманс прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Эксперт Клейманс прокомментировал выступление Путина на "Валдае" - РИА Новости, 03.10.2025
Эксперт Клейманс прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T02:12:00+03:00
2025-10-03T02:12:00+03:00
россия
южная америка
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
в мире
россия
южная америка
россия, южная америка, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025, в мире
Россия, Южная Америка, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025, В мире
Эксперт Клейманс прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

Клейманс заявил, что Путин представил Россию символом многополярного миропорядка

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс.
"Этим выступлением Путин подтвердил, что позиция России не является ни односторонней, ни индивидуальной, а направлена не только на защиту национальных интересов, но и интересов глубоко меняющегося мира... Он позиционировал себя как проводника ценностей многополярного мира", - сказал эксперт.
