Эксперт Клейманс прокомментировал выступление Путина на "Валдае"

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", представил Россию как символ ценностей нового многополярного миропорядка, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости аргентинский историк, исследователь Эрнандо Клейманс.

"Мы должны понимать, что многополярный мир находится в процессе становления. В этом смысле Путин - один из тех, кто лучше всего выражает этот мир. Именно поэтому региону (Южной Америке - ред.) важно быть в курсе выступления президента на "Валдае", - отметил Клейманс.