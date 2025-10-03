Рейтинг@Mail.ru
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе - РИА Новости, 03.10.2025
01:58 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/putin-2046070476.html
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе - РИА Новости, 03.10.2025
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе
Европейцы должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что инциденты с беспилотниками в Европе выгодны руководству ЕС, написал... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:58:00+03:00
2025-10-03T01:58:00+03:00
владимир путин
россия
европа
нато
чей боуз
нидерланды
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045994406_172:0:3075:1633_1920x0_80_0_0_c78cf638bc360174203f7cca1f673ddc.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046068564.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046057860.html
россия
европа
нидерланды
владимир путин, россия, европа, нато, чей боуз, нидерланды, сергей лавров, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Владимир Путин, Россия, Европа, НАТО, Чей Боуз, Нидерланды, Сергей Лавров, Евросоюз, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Журналист выступил с предупреждением после слов Путина о БПЛА в Европе

Боуз: европейцы должны прислушаться к словам Путина о беспилотниках в Европе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Европейцы должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что инциденты с беспилотниками в Европе выгодны руководству ЕС, написал ирландский журналист Чей Боуз соцсети Х.
"Владимир Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что фейковое "вторжение российских беспилотников" — это все уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 01:34
Вчера российский лидер выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где, комментируя обвинения Запада по поводу якобы атаки российских дронов на Европу, заявил, что все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркивал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом
2 октября, 23:18
 
Владимир ПутинРоссияЕвропаНАТОЧей БоузНидерландыСергей ЛавровЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
