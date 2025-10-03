МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Европейцы должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что инциденты с беспилотниками в Европе выгодны руководству ЕС, написал ирландский журналист Чей Боуз соцсети Х.
"Владимир Путин знает, что происходит в Европе. Он прямо заявляет, что фейковое "вторжение российских беспилотников" — это все уловка для увеличения оборонных бюджетов. И любой, у кого есть мозги в Европе, тоже должен это знать", — говорится в публикации.
Вчера российский лидер выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где, комментируя обвинения Запада по поводу якобы атаки российских дронов на Европу, заявил, что все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркивал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
