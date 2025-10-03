https://ria.ru/20251003/putin--2046219457.html
Путин: противник в ВОВ вспоминал, что победа СССР ковалась в школе
2025-10-03T16:43:00+03:00
2025-10-03T16:43:00+03:00
2025-10-03T18:16:00+03:00
СИРИУС, 3 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что противник в Великой Отечественной войне вспоминал, что победа наша ковалась в школе.
Торжественная церемония вручения государственных наград педагогам, которые обучали участников специальной военной операции, проходит в пятницу в новом концертном центре "Сириус".
"Мы с вами хорошо знаем еще о временах Великой Отечественной войны, противник наш тогда тоже об этом вспоминал с сожалением и говорил о том, что победа была добыта нашими учителями, но можно сказать, ещё и духовным воспитанием наших духовных наставников. Но в школе ковалась победа. Именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране во все исторические эпохи вели Россию
вперёд. Служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников, которые одержали судьбоносные ратные победы и добивались выдающихся результатов. В науке, в спорте, в искусстве", - сказал Путин
на церемонии.
Глава государства поздравил педагогов с Днем учителя и добавил, что именно они продолжают великие традиции отечественной педагогики, сохраняют цивилизационную уникальность нашей страны, её суверенитет и прочные позиции в быстро меняющемся ми