Пушилин рассказал, когда в ДНР восстановят Артемовск
Освобожденный Артемовск в Донецкой Народной Республике (украинское название – Бахмут) предстоит восстанавливать, когда будет отодвинута линия боевого... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:06:00+03:00
Пушилин рассказал, когда в ДНР восстановят Артемовск
