Пушилин рассказал, когда в ДНР восстановят Артемовск

"Артемовск - это тот город, который нам предстоит еще восстанавливать, когда будет отодвинута линия фронта, но это на более поздних этапах. А сейчас, конечно, концентрация внимания на тех населенных пунктах, где уже возможно гражданским службам проводить свою работу", - отметил Пушилин.