ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Неделю промышленности Ярославской области посетили около 25 тысяч человек, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, главное экономическое событие года в регионе – Неделя промышленности Ярославской области, стартовавшая 29 сентября, в пятницу завершила свою работу в КЗЦ "Миллениум". Впервые в этом году по инициативе губернатора Михаила Евраева День промышленности объединили с профориентационным форумом "Неделя открытых дверей".

"Мы будем делать это мероприятие все масштабнее, и в следующем году форум будет проходить семь дней. Задача Недели промышленности заключается в том, чтобы ребята выбрали себе профессию и будущую работу, чтобы наши промышленники нашли своих будущих сотрудников, а вузы и колледжи – новых студентов", - приводит слова Евраева пресс-служба.

Губернатор подчеркнул, что Ярославская область – промышленный регион. Промышленный сектор обеспечивает более 30% валового регионального продукта, 40% налоговых поступлений в бюджет. В области более 3 тысяч предприятий, на которых работают свыше 110 тысяч человек – каждый третий занятый в регионе.

"Нашим предприятиям есть чем гордиться, а у подрастающего поколения есть возможность построить карьеру в Ярославской области", - заявил Евраев.

По словам главы региона, на Неделе промышленности было представлено более 80 организаций. Предприятия из 20 регионов России, Белоруссии и Китая приняли участие в бирже субконтрактов, где были организованы переговоры о сотрудничестве.

"Всего на площадках выставки побывали около 25 тысяч человек", - сообщил губернатор, поблагодарив организаторов и всех участников за проделанную работу.

По словам первого зампредседателя правительства Ярославской области Дениса Хохрякова, за эту неделю с продукцией и деятельностью ведущих предприятий региона познакомились тысячи школьников и студентов.

"Но мы не ограничились только выставкой. Ребята смогли увидеть все вживую, посетив реальные производственные площадки. Для тех, кто уже определился с выбором, мы организовали ярмарки вакансий и стажировок. Однако профориентация – это лишь одна сторона события. Второй, не менее важный итог – это деловой эффект для экономики региона", - отметил Хохряков.

Зампредседателя правительства региона рассказал, что в рамках деловой части Недели промышленности проведено свыше 250 переговоров на межрегиональной бирже субконтрактов с участием компаний из России и Белоруссии.