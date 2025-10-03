Рейтинг@Mail.ru
Стоимость проезда по МСД в Москве будет проиндексирована с 13 октября - РИА Новости, 04.10.2025
21:12 03.10.2025 (обновлено: 01:12 04.10.2025)
Стоимость проезда по МСД в Москве будет проиндексирована с 13 октября
москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
© АГН "Москва" / Мобильный репортерМосковский скоростной диаметр
Московский скоростной диаметр - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Московский скоростной диаметр. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексируют с 13 октября , сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"С 13 октября 2025 года на три рубля, с семи до десяти рублей за участок, будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, — отметили там.

Уточняется, что речь идет о временных промежутках с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
В дептрансе пояснили, что МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда изменениям не подвергнется и останется на уровне 950 рублей.
В ведомстве отметили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если въехать на участок и выехать с него в платное время. Если машина заехала на участок в 6:55, а выехала в 7:30 или заехала на в 10:55, а выехала в 11:30, то плата за проезд по участку взыматься не будет, объяснили там.

Полностью бесплатным проезд по МСД остается для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензией Москвы и Подмосковья.

В департаменте добавили, что стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, затем в течение пяти дней формируется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы.
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На МЦД-2 изменится расписание движения поездов
Вчера, 15:10
 
