Стоимость проезда по МСД в Москве будет проиндексирована с 13 октября

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы проиндексируют с 13 октября , сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале

« "С 13 октября 2025 года на три рубля, с семи до десяти рублей за участок, будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы, — отметили там.

Уточняется, что речь идет о временных промежутках с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

В дептрансе пояснили, что МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда изменениям не подвергнется и останется на уровне 950 рублей.

В ведомстве отметили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если въехать на участок и выехать с него в платное время. Если машина заехала на участок в 6:55, а выехала в 7:30 или заехала на в 10:55, а выехала в 11:30, то плата за проезд по участку взыматься не будет, объяснили там.

Полностью бесплатным проезд по МСД остается для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензией Москвы и Подмосковья.