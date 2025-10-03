Рейтинг@Mail.ru
Более 120 бизнесменов Самарской области защитили проекты в креативной сфере
11:48 03.10.2025
Более 120 бизнесменов Самарской области защитили проекты в креативной сфере
Более 120 бизнесменов Самарской области защитили проекты в креативной сфере
Более 120 предпринимателей из Самарской области защитили бизнес-проекты в сфере креативных индустрий, обучение и защита прошли в центре "Мой бизнес", сообщает... РИА Новости, 03.10.2025
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
самарская область
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область
Более 120 бизнесменов Самарской области защитили проекты в креативной сфере

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 120 предпринимателей из Самарской области защитили бизнес-проекты в сфере креативных индустрий, обучение и защита прошли в центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.
В течение трех недель участники проходили образовательную программу. При поддержке региональных и федеральных экспертов они освоили ключевые предпринимательские навыки и основы управления креативными проектами.
На финальном этапе выпускники представили разнообразные бизнес-идеи. Среди них – проекты в области моды, маркетинга, исполнительских искусств, гастробизнеса и других направлений. Эксперты оценили креативность, проработанность бизнес-плана, практический опыт команды и актуальность проекта на рынке. Выпускники, успешно защитившие проекты, получат сертификат о прохождении курса и доступ к регистрации заявки на грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.
"В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки", – подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что этот обучающий курс и последующий грантовый конкурс являются большими шагами для поддержки местных творческих предпринимателей.
"Мы надеемся, что по итогу интенсива, участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса", – подчеркнула глава департамента.
Меру поддержки реализуют министерство экономического развития области и региональный центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Предприниматели из сферы креативных индустрий могут получить различные виды государственной поддержки в центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале региональной поддержки бизнеса. Специалисты помогают с продвижением продукции, организуют участие в региональных и федеральных выставках, а также предоставляют консультации по правовым и финансовым вопросам.
