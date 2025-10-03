Более 120 бизнесменов Самарской области защитили проекты в креативной сфере

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 120 предпринимателей из Самарской области защитили бизнес-проекты в сфере креативных индустрий, обучение и защита прошли в центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение трех недель участники проходили образовательную программу. При поддержке региональных и федеральных экспертов они освоили ключевые предпринимательские навыки и основы управления креативными проектами.

На финальном этапе выпускники представили разнообразные бизнес-идеи. Среди них – проекты в области моды, маркетинга, исполнительских искусств, гастробизнеса и других направлений. Эксперты оценили креативность, проработанность бизнес-плана, практический опыт команды и актуальность проекта на рынке. Выпускники, успешно защитившие проекты, получат сертификат о прохождении курса и доступ к регистрации заявки на грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

"В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем инструментарий господдержки", – подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что этот обучающий курс и последующий грантовый конкурс являются большими шагами для поддержки местных творческих предпринимателей.

"Мы надеемся, что по итогу интенсива, участники приобретут новые знания, расширят круг своих знакомств, партнерских связей, а грант станет хорошим толчком для развития их бизнеса", – подчеркнула глава департамента.

Меру поддержки реализуют министерство экономического развития области и региональный центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".