Рейтинг@Mail.ru
Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:41 03.10.2025 (обновлено: 23:42 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/pristavy-2046294172.html
Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова
Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова - РИА Новости, 03.10.2025
Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова
Приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ начали арестовывать имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньонов, следует из... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:41:00+03:00
2025-10-03T23:42:00+03:00
происшествия
москва
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_5a361658711081ba624cffb6cf88ecb1.jpg
https://ria.ru/20251002/momotov-2045921395.html
https://ria.ru/20251001/arest-2045556077.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043754351_163:0:1424:946_1920x0_80_0_0_5690b9572ed7244c55688b2a2fb8b203.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Москва, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова

Приставы начали арестовывать активы экс-судьи Момотова и его компаньонов

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РоссииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации России
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ начали арестовывать имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньонов, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Отели бывшего компаньона экс-судьи ВС Момотова арестовали в восьми регионах
2 октября, 17:04
Как следует из судебных материалов, 24 сентября Останкинский районный суд Москвы выдал 26 исполнительных листов по иску Генпрокуратуры, предметом восьми из них значится "обращение взыскания на заложенное имущество".
В среду приставы ГМУ ФССП, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, возбудили исполнительное производство - "обеспечительная мера неимущественного характера".
Также приставы в рамках исполнительного листа, выданного Останкинским районным судом Москвы, наложили арест на имущество ООО "Гостиница "Вологда", которая фигурирует в качестве ответчика в иске Генпрокуратуры РФ. Также приставы арестовывают и имущество компаньона судьи в отставке Андрея Марченко, а также его сына Ивана Марченко.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и данные сервиса "БИР-Аналитик" сообщало, что компаньон судьи задолжал более 285,7 миллиона рублей налоговой, из-за чего налоговая заблокировала операции по его счетам.
Источник, знакомый с материалами искового заявления Генпрокуратуры, сообщил ранее РИА Новости, что надзорное ведомство направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Сына компаньона экс-судьи Момотова арестовали в Краснодаре
1 октября, 08:37
 
ПроисшествияМоскваРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала