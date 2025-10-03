Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ начали арестовывать имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньонов, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.

Как следует из судебных материалов, 24 сентября Останкинский районный суд Москвы выдал 26 исполнительных листов по иску Генпрокуратуры , предметом восьми из них значится "обращение взыскания на заложенное имущество".

В среду приставы ГМУ ФССП , в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, возбудили исполнительное производство - "обеспечительная мера неимущественного характера".

Также приставы в рамках исполнительного листа, выданного Останкинским районным судом Москвы, наложили арест на имущество ООО "Гостиница "Вологда", которая фигурирует в качестве ответчика в иске Генпрокуратуры РФ . Также приставы арестовывают и имущество компаньона судьи в отставке Андрея Марченко, а также его сына Ивана Марченко.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и данные сервиса "БИР-Аналитик" сообщало, что компаньон судьи задолжал более 285,7 миллиона рублей налоговой, из-за чего налоговая заблокировала операции по его счетам.