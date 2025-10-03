Приставы начали арестовывать имущество судьи Момотова

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Приставы по иску Генеральной прокуратуры РФ начали арестовывать имущество судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и его компаньонов, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Как следует из судебных материалов, 24 сентября Останкинский районный суд Москвы выдал 26 исполнительных листов по иску Генпрокуратуры, предметом восьми из них значится "обращение взыскания на заложенное имущество".
В среду приставы ГМУ ФССП, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, возбудили исполнительное производство - "обеспечительная мера неимущественного характера".
Также приставы в рамках исполнительного листа, выданного Останкинским районным судом Москвы, наложили арест на имущество ООО "Гостиница "Вологда", которая фигурирует в качестве ответчика в иске Генпрокуратуры РФ. Также приставы арестовывают и имущество компаньона судьи в отставке Андрея Марченко, а также его сына Ивана Марченко.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов и данные сервиса "БИР-Аналитик" сообщало, что компаньон судьи задолжал более 285,7 миллиона рублей налоговой, из-за чего налоговая заблокировала операции по его счетам.
Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
