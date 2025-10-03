Рейтинг@Mail.ru
19:22 03.10.2025
ААЦ назвала приговор архиепископу Микаэлу беззаконием
© SputnikГлава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну, обвиняемому в призывах к захвату власти, вопиющим беззакониями и политической расправой.
Суд в Ереване в пятницу приговорил архиепископа ААЦ Аджапахяна к двум годам лишения свободы.
"Сегодня, 3 октября, суд, продолжая попирать фундаментальные принципы правосудия, приговорил его преосвященство архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Изначально было очевидно, что уголовное преследование, возбужденное против предводителя Ширакской епархии, политически мотивировано и является явным проявлением антицерковной кампании властей", - говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Там же отмечается, что несправедливый приговор о лишении свободы "является очередным свидетельством политической расправы, грубейшим попранием принципов свободы слова и вероисповедания, запрета на дискриминацию и прямым вызовом, брошенным демократическому общественному строю".
"Строго осуждая вопиющие беззакония, вновь подтверждаем, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет использовать все правовые средства, включая применение международных механизмов, для восстановления справедливых прав архиепископа Микаэла Аджапахяна",- говорится в заявлении.
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Союзе армян России прокомментировали приговор архиепископу Аджапахяну
Вчера, 19:20
 
В миреЕреванАрмянская апостольская церковь
 
 
