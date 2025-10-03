ААЦ назвала приговор архиепископу Микаэлу беззаконием

ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала приговор архиепископу Микаэлу Аджапахяну, обвиняемому в призывах к захвату власти, вопиющим беззакониями и политической расправой.

Суд в Ереване в пятницу приговорил архиепископа ААЦ Аджапахяна к двум годам лишения свободы.

"Сегодня, 3 октября, суд, продолжая попирать фундаментальные принципы правосудия, приговорил его преосвященство архиепископа Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы. Изначально было очевидно, что уголовное преследование, возбужденное против предводителя Ширакской епархии, политически мотивировано и является явным проявлением антицерковной кампании властей", - говорится в заявлении духовного центра ААЦ - Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Там же отмечается, что несправедливый приговор о лишении свободы "является очередным свидетельством политической расправы, грубейшим попранием принципов свободы слова и вероисповедания, запрета на дискриминацию и прямым вызовом, брошенным демократическому общественному строю".