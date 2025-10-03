Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Ереванский суд первой инстанции приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти, к двум годам лишения свободы, сообщила во время заседания судья Армине Меликсетян.

« "Приговорить <…> Аджапахяна к двум годам лишения свободы", — заявила она, зачитывая приговор.

Меликсетян ранее признала архиепископа виновным по обвинению в призывах к захвату власти, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы.

Прокуратура просила суд приговорить архиепископа к 2,5 года лишения свободы. Защита настаивает на невиновности священника и требует его освобождения.

Пашинян против ААЦ