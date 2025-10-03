Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы
Религия
 
16:41 03.10.2025 (обновлено: 17:26 03.10.2025)
Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы
Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы - РИА Новости, 03.10.2025
Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы
Ереванский суд первой инстанции приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти, к двум... РИА Новости, 03.10.2025
2025
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда
Суд в Ереване приговорил архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2 годам лишения свободы по обвинению в призыве к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости. Армянская апостольская церковь называла обвинительный вердикт, вынесенный архиепископу, позорным. Отношения между властями Армении и ААЦ резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в одной из соцсетей, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Ереван, Религия, Микаел Аджапахян (архиепископ), В мире, Армения
Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы

Суд в Ереване приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы

ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Ереванский суд первой инстанции приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти, к двум годам лишения свободы, сообщила во время заседания судья Армине Меликсетян.
«

"Приговорить <…> Аджапахяна к двум годам лишения свободы", — заявила она, зачитывая приговор.

Меликсетян ранее признала архиепископа виновным по обвинению в призывах к захвату власти, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы.
Прокуратура просила суд приговорить архиепископа к 2,5 года лишения свободы. Защита настаивает на невиновности священника и требует его освобождения.
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну
24 сентября, 22:18
Армянская церковь осудила приговор Аджапахяну
24 сентября, 22:18

Пашинян против ААЦ

  • В этом году премьер-министр Никол Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
  • Апелляционный суд Армении 30 июля оставил Аджапахяна под арестом, вызвав осуждение со стороны ААЦ.
  • Сам владыка заявлял, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят".
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
 
Религия
 
 
