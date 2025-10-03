Суд приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы

ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Ереванский суд первой инстанции приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна, обвиняемого в призывах к захвату власти, к двум годам лишения свободы, сообщила во время заседания судья Армине Меликсетян.
"Приговорить <…> Аджапахяна к двум годам лишения свободы", — заявила она, зачитывая приговор.
Меликсетян ранее признала архиепископа виновным по обвинению в призывах к захвату власти, оставив неизменной меру пресечения в виде лишения свободы.
Прокуратура просила суд приговорить архиепископа к 2,5 года лишения свободы. Защита настаивает на невиновности священника и требует его освобождения.
Пашинян против ААЦ
- В этом году премьер-министр Никол Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Под арестом оказался также архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело, его обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
- Апелляционный суд Армении 30 июля оставил Аджапахяна под арестом, вызвав осуждение со стороны ААЦ.
- Сам владыка заявлял, что Господь "не простит жалких прислужников, которые очень хорошо ведают, что творят".
